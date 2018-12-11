С июля по ноябрь 2018 года хакеры 27 раз атаковали децентрализованные приложения в экосистеме EOS. Таким образом, преступники похитили приблизительно 400 тыс. токенов (760 тыс. долларов по курсу на 11 декабря), говорится в исследовании специалистов по кибербезопасности из компании PeckShield. При этом атаки преступников происходят чаще, а их результат становится более успешным.

По словам экспертов, проблема заключается в программном коде децентрализованных программ, однако эти уязвимости могут угрожать всей экосистеме седьмого по капитализации блокчейн-проекта, сообщает РБК .

В сети EOS зарегистрировано 500 000 аккаунтов, 200 000 из которых неактивные. Также 120 000 учетных записей управляются коллективно.