В Промсвязьбанк (ПСБ) на работу пришел бывший исполнительный директор негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние» Юрий Новожилов. Он стал советником председателя правления ПСБ Петра Фрадкова, пишет «Коммерсант». Планируется, что позднее топ-менеджер займет кресло зампреда и будет курировать корпоративный бизнес.

Юрий Новожилов ушел с поста исполнительного директора НПФ «Благосостояние» в конце февраля. Его сменил Анатолий Милюков, который должен провести акционирование фонда. Новожилов до лета оставался советником нового исполнительного директора НПФ, а затем окончательно покинул фонд, которым руководил шесть лет.



Руководство ПСБ также сменилось в начале 2018 года: в январе стало известно, что банк, переданный после санации ЦБ Росимуществу, возглавит Петр Фрадков — сын бывшего премьер-министра, а затем главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Одновременно ПСБ был выбран опорным банком правительства для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Трансформация ПСБ в «главный финансовый инструмент государства по реализации предприятиями гособоронзаказа, госконтрактов и предоставлению кредитов» должна завершиться до конца 2019 года, заявлял в августе Фрадков. По его оценке, клиентами банка станут две трети предприятий оборонно-промышленного комплекса. Один из контрагентов ПСБ считает, что в случае назначения Новожилова зампредом ему придется работать, в частности, с портфелем гособоронзаказа.

Вместе с тем в планах ПСБ помимо сопровождения гособоронзаказа и кредитования оборонных предприятий оставалась работа в качестве универсального банка, в том числе и с крупным бизнесом. По данным издания, Новожилов заинтересован именно в этом направлении. Эксперты считают такую специализацию логичной с учетом опыта работы Новожилова. Впрочем, точно функционал нового зампреда определится после утверждения в январе — феврале 2019 года новой стратегии ПСБ.