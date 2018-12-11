В приложениях Сбербанка с 17 декабря появится возможность дарить подарки близким. Об этом рассказал глава финучреждения Герман Греф в ходе пресс-подхода по итогам заседания наблюдательного совета.

«Со следующего понедельника в наших диджитальных приложениях появится большой набор возможностей — дарить подарки своим близким. Это можно будет сделать совместно с сервисом «Беру». Было выбрано около 100 самых востребованных наименований, которые можно будет купить по очень приятной цене и отправить близкому человеку по указанному им адресу», — сообщил он.

В ноябре у пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» на Android появилась возможность отправлять в качестве денежной «Открытки» собственные фото или видео. Ранее функция отправки собственных фото и видео стала доступна для владельцев iOS-устройств, напомнили в Сбербанке.