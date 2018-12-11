Уставный капитал банка «Российский Капитал» будет уменьшен до 10 млрд рублей путем сокращения номинальной стоимости его обыкновенных именных акций, следует из материалов финучреждения.



«Уменьшить уставный капитал банка до размера 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций банка (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10402312В от 20 августа 2018 года)», — говорится в документе.



Номинальная стоимость каждой акции будет уменьшена на 600 тыс. 512 рублей. Номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения — 125 тыс. рублей.

В банке «Российский Капитал» РИА Новости пояснили, что уменьшение уставного капитала носит технический характер и выступает частью процесса финансового оздоровления, направлено на приведение уставного капитала в соответствие с величиной собственных средств (капитала), что является требованием законодательства.