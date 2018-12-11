Стартап планирует взять на себя роль банка, каждому клиенту которого будет принадлежать определенная доля ценных бумаг.
Цифровая банковская платформа Good Money привлекла 30 млн долларов в ходе серии A сбора финансирования для развития собственного приложения и сервисов. При этом раунд был возглавлен компанией Майка Новограца Galaxy Digital.
Как сообщает Тtrcoin, стартап планирует взять на себя роль банка, каждому клиенту которого будет принадлежать определенная доля ценных бумаг. Для тех, кто установит приложение, которое планируют запустить в 2019 году, будет привлекать друзей и делать прямые депозиты предусмотрены дополнительные стимулы.
При этом приложение Good Money будет поддерживать криптовалютный кошелек с рядом прочих функций. Пользователи смогут направить 50% дохода проекта на благотворительную инициативу по своему выбору.
Также Good Money планирует установить сеть бескомиссионных терминалов, не взимать проценты за овердрафт, предоставлять клиентам выгодные кредитные и депозитные ставки.
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