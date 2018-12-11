Цифровая банковская платформа Good Money привлекла 30 млн долларов в ходе серии A сбора финансирования для развития собственного приложения и сервисов. При этом раунд был возглавлен компанией Майка Новограца Galaxy Digital.

Как сообщает Тtrcoin , стартап планирует взять на себя роль банка, каждому клиенту которого будет принадлежать определенная доля ценных бумаг. Для тех, кто установит приложение, которое планируют запустить в 2019 году, будет привлекать друзей и делать прямые депозиты предусмотрены дополнительные стимулы.

При этом приложение Good Money будет поддерживать криптовалютный кошелек с рядом прочих функций. Пользователи смогут направить 50% дохода проекта на благотворительную инициативу по своему выбору.

Также Good Money планирует установить сеть бескомиссионных терминалов, не взимать проценты за овердрафт, предоставлять клиентам выгодные кредитные и депозитные ставки.