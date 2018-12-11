Первоначальные предложения security-токенов (STO) являются по сути незаконной финансовой деятельностью, заявил вице-губернатор Народного банка Китая (PBoC) Пань Гун Шэн.

По словам Пана, большинство финансовых операций, проводимых через ICO в Китае, подозреваются в незаконном сборе средств, схемах пирамид и прочих финансовых мошенничествах, сообщает Anycoin .

«Виртуальные валюты также стали соучастником всех видов незаконной икриминальной деятельности. Преступники используют виртуальные деньги для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов», — пояснил чиновник.

Пан также заявил, что интернет-финансы и финтех-индустрия видят те же риски, что и традиционная финансовая индустрия, и еще больше несут рисков, связанных с интернетом, технологиями, данными и информационной безопасностью.

«В этом смысле финтех-сектор должен подпадать под еще более строгие правила», - подчеркнул он.