«Тинькофф Бизнес» запускает новый бесплатный сервис для предпринимателей – конструктор документов, с помощью которого можно быстро создавать юридически грамотные документы.

В конструкторе собрана база из более чем 1400 шаблонов: от заявления на регистрацию ИП до оформления доверенности на автомобиль. Сервис позволяет найти необходимый шаблон, адаптировать, заполнив недостающую информацию, и получить готовый документ, говорится в сообщении Тинькофф Банка.

Пользователь может самостоятельно ознакомиться с первоисточниками, на которые опираются положения всех представленных в сервисе документов.