В Удмуртии завершено расследование уголовного дела по обвинению шестерых участников организованной группы в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица через подставное лицо. Об этом сообщается на сайте МВД.

Следствием установлено, что в период с 2015 по 2017 год участники группы обналичивали денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории республики. За два года обвиняемыми было обналичено более 186 млн рублей, в результате чего ими извлечен незаконный доход в сумме более 5,7 млн.

Также следователями установлено, что в целях осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы незаконно образовали несколько юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, а также изготовили и сбыли поддельные платежные поручения, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы.



В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд. За указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, уточняют правоохранители.