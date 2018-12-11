Аферисты ввели в заблуждение пенсионеров в Москве и списали деньги с их счетов. Об этом сообщили во вторник в МВД.

«Оперативниками УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из Ростовской области и при участии регионального подразделения Росгвардии по подозрению в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан задержаны восемь человек», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что злоумышленники звонили на мобильные телефоны пожилых людей, проживающих в Юго-Западном округе столицы, и, представляясь сотрудниками службы безопасности одной из кредитных организаций, сообщали о попытке хищения с их банковских карт денежных средств. Затем они узнавали у потерпевших номера карт и просили продиктовать цифры, которые приходили им в виде СМС на мобильный телефон. Как только владелец пластиковой карты сообщал данные, с его счета похищались все денежные средства», — описала схему аферы представитель МВД.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Фигуранты подозреваются более чем в 60 противоправных деяниях, в результате которых потерпевшим причинен ущерб в сумме свыше 10 млн рублей. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При проведении обысков в кол-центрах и по местам проживания злоумышленников изъяты ювелирные украшения, золотые ордена, старинные карманные часы, мобильные телефоны, сим-карты различных операторов.



Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

