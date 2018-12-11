В Почта Банке запускаются продажи ипотечных кредитов ВТБ . Как сообщили в кредитных организациях, пилотный проект стартовал в Самарской, Свердловской областях, а также на территории Башкирии. В общей сложности в «пилоте» участвуют более 400 точек обслуживания Почта Банка в этих регионах, в том числе расположенных в почтовых отделениях и МФЦ.

Оставить заявку на ипотечный кредит ВТБ жители указанных регионов могут на сайте Почта Банка либо в одном из его отделений. После этого с клиентом свяжется менеджер ВТБ и обсудит дальнейшие шаги по оформлению ипотечного кредита. Сотрудники Почта Банка смогут проконсультировать клиентов и рассчитать ежемесячный платеж.

«Об ипотеке нас часто спрашивают клиенты, но поскольку мы не планируем пока самостоятельно выдавать ипотеку, возникла идея партнерского проекта с ВТБ. Регионы для проведения «пилота» были выбраны исходя из динамики рынка недвижимости, объема застройки и покупательского спроса. Пилотный проект продлится четыре месяца, и по его итогам будет принято решение о его масштабировании на другие регионы страны», — рассказал руководитель дирекции коммерческого развития Почта Банка Денис Лопатин.



По ипотечной программе ВТБ можно оформить кредит как на готовое, так и на строящееся жилье по ставке от 9,3% на сумму до 60 млн рублей. Срок кредита — от года до 30 лет, первоначальный взнос может составлять от 10%.

