Ведущая социальная сеть Facebook открыла пять вакансий для специалистов, которым предстоит работать в собственном блокчейн-проекте компании, которое было создано как стартап внутри компании, главная цель которого — адаптировать технологию распределенного реестра для соцсети.

Компании требуется исследователь и инженер по данным, а также управляющий командой блокчейн-специалистов. Кроме того, Facebook ищет двух инженеров-программистов, которые «разделяют страсть к решению сложных задач и созданию масштабируемых платформ», сообщает ForkLog .

Инициатива направлена на то, чтобы помочь «миллиардам человек получить доступ к вещам, к которым у них его сейчас нет», а также предоставить «справедливые финансовые услуги». Среди вариантов использования технологии Facebook называет «новые способы сохранения и обмена информации».