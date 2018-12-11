Владельцы Альфа-Банка обсуждали возможную продажу кредитной организации с ВТБ и итальянским UniCredit. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, стоимость возможной сделки оценивалась в 7—8 млрд долларов, однако ни одни из переговоров не продвинулись. В частности, с UniCredit они закончились более года назад, а с ВТБ — несколько месяцев назад.

Представитель Альфа-Банка опроверг Financial Times эту информацию. «Ничего подобного не было. Продажа банка сейчас выглядит нереалистичной со многих точек зрения. Одна из них заключается в том, что мы получаем 13—14% прибыли от рентабельности капитала и не хотим ничего продавать», — отметил изданию представитель банка.

В конце ноября глава ВТБ Андрей Костин сообщал журналистам, что ВТБ не планирует приобретать Альфа-Банк , по крайней мере в ближайшие три года.

Альфа-Банк через несколько компаний контролируется зарегистрированной в Люксембурге ABH Holdings S.A., которая принадлежит Михаилу Фридману (32,8632%), Герману Хану (20,9659%), Алексею Кузьмичеву (16,3239%), Петру Авену (12,4018%), Андрею Косогову (3,6716%), а также UniCredit S.p.A. (9,9%) и фонду исследования онкологических заболеваний Mark Foundation for Cancer Research, зарегистрированному на Каймановых островах (3,8736%).