Сервис для осуществления трансакций bitcoin cash (BCH) посредством текстовых сообщений CoinText.io, начал работать в Колумбии и Доминиканской Республике, расширив свою деятельность уже на 37 стран по всему миру.

Платформа дает возможность пользователям без доступа к интернету отправлять BCH напрямую на телефонные номера или адреса кошельков через специальный шлюз, работающий на блокчейне, и не хранит никаких данных о трансакциях. При этом CoinText поддерживает простые команды: проверка баланса, депозит, отправка и снятие средств, сообщает Anycoin .