Сбербанк в 96% случаев предотвратил мошеннические атаки на своих клиентов. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета.

«Для нас самая большая головная боль — это проблемы социальной инженерии, когда граждане фактически сами открывают свой кошелек, подтверждают мошеннические операции и так далее. И даже здесь в 96% случаев мы по косвенным признакам останавливаем эти операции и предотвращаем ущерб наших клиентов. Как показывает практика, от мошенников чаще всего страдают пожилые люди», — рассказал он.