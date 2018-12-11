Сомнительные операции должностных лиц, в том числе из «губернаторского, депутатского и министерского корпуса», обнаружил Росфинмониторинг, анализируя «панамское досье» . В рамках борьбы с коррупцией ведомство предлагает создать систему декларирования доходов и расходов при расторжении брака, а также ограничить оборот наличных.

Должностные лица нередко фиктивно разводятся, чтобы прикрыть приобретение активов и имущества и не декларировать их, говорится в докладе начальника управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева. Кроме того, по мнению службы, необходим реестр публичных должностных лиц, чтобы банки могли провести проверку клиентов.

Сейчас банки не интересуются, кто клиент по должности и откуда у него деньги, если только эти операции по своим признакам не попадают под закон о противодействии легализации преступных доходов, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Подобный реестр не затруднит работу банков, но и чиновники в ответ могут начать активнее использовать наличные, предупреждает он. Правда, их оборот Росфинмониторинг предлагает ограничить — например, при покупке квартир, автомобилей, ювелирных украшений. Сейчас оборот наличных практически невозможно контролировать, они «питают теневые схемы по обналичиванию, созданию тысяч фирм-однодневок и теневую экономику в целом», указывает служба.

Чиновники периодически обсуждают идею ограничить оборот наличных. Еще в 2012 году Минфин предлагал ограничить расчеты наличными между людьми и компаниями — сначала 600 тыс. рублей, а затем 300 тыс. А в начале 2017 года Минфин и Минэкономразвития обсуждали снижение ставки НДС для платежей по картам. Однако россияне пока предпочитают наличные. Держатели платежных карт за первое полугодие 2018 года сняли 13,2 трлн рублей ­наличных, а оплатили с помощью карт товаров и услуг только на 8,8 трлн, следует из данных ЦБ. По данным регулятора на октябрь 2018 года, наличных денег в обращении было почти 10 трлн рублей — на 1 трлн больше, чем год назад.