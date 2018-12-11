QIWI запустила новый, расширенный механизм оплаты с помощью сервиса «QIWI Касса», который объединяет все популярные способы оплаты: банковские карты, «QIWI Кошелек», баланс мобильного телефона и карта рассрочки «Совесть».

По словам директора по развитию продуктов для электронной коммерции QIWI Георгия Коннова, рядом с привычным логотипом QIWI появились обозначения вариантов оплаты, что упрощает выбор для клиента и повышает объем успешных операций в магазине. По статистике, даже при покупках в крупных онлайн-магазинах, клиенты не всегда готовы вводить реквизиты карты на стороне партнера, говорится в сообщении QIWI.

Также платежная форма «QIWI Кассы» сама подбирает комфортный способ оплаты и адаптируется под устройство клиента. Данные клиента в системе не придется повторно вводить при следующих покупках.

Компания предлагает новым и действующим партнерам бонус – скидку на оплату с «QIWI Кошелька», при оформлении заявки на подключение до конца года в соответствии с рекомендациями.