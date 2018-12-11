Правительство и Банк России заканчивают работу над концепцией платформы «цифрового профиля» российских граждан. Основной идеей концепции станет возможность отозвать согласие на обработку персональных данных, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов, выступая в Совете Федерации.

«Одна из наших задач — этот вопрос решить, создав платформу управления разрешениями на использование собственных данных. Мы с Банком России сейчас заканчиваем работу над так называемым цифровым профилем», — сказал Акимов.

По его словам, сейчас в России не существует ни технологического, ни правового способа отозвать согласие на обработку данных.

«Мы все его предоставляем в коммерческие структуры несколько раз в день, а потом начинаются звонки с неизвестных номеров с предложением каких-то услуг. Мы понимаем, как это происходит», — отметил вице-премьер.