В Омске местный житель осужден за преступления в экономической сфере в составе преступного сообщества. Об этом сообщается во вторник на сайте Следственного комитета РФ.

В частности, фигуранту уголовного дела Владиславу Эйснеру инкриминированы деяния, предусмотренные пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере») и частью 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе»).

По данным следствия и суда, бывший руководитель агентства недвижимости «Белый свет» Владислав Эйснер в составе созданного Станиславом Мацелевичем преступного сообщества в период с 2007 по 2014 год осуществлял в Омске незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов организаций, созданных через подставных лиц. Размер незаконно извлеченного дохода превысил 200 млн рублей.

Приговором суда Эйснеру, который в ходе предварительного следствия оказал содействие в изобличении других участников преступной организации, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в размере 150 тыс. рублей.



Уголовное дело в отношении остальных обвиняемых после их ознакомления с материалами расследования будет направлено в суд.

