Крупнейшая американская криптовалютная компания Coinbase объявила о расширении партнерства с лондонским стартапом WeGift, предложив американским пользователям покупать подарочные сертификаты у десятков ритейлеров, включая Uber, Nike и Gap, используя кошелек Coinbase.

Для этого пользователям нужно на сайте сервиса WeGift связать его с кошельком Coinbase. В качестве бонуса при покупке подарочных сертификатов пользователям не придется платить комиссии за вывод, сообщает ForkLog .