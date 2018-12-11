Системно значимые банки развиваются значительно быстрее малых и средних кредитных организаций. По состоянию на 1 сентября 2018 года величина их активов достигла 59,7 трлн рублей, что составляет 67,2% от показателя по всей российской банковской системе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ имени Г. В. Плеханова.



С 2016 года активы СЗБ выросли на 10,7 трлн рублей. При этом в целом объем средств в банковской системе увеличился на 10,4 трлн рублей — до 88,8 трлн. Такая динамика свидетельствует о том, что финансовые организации, которые не входят в перечень системно значимых, стагнируют или вовсе закрываются.

Впрочем, статус «системно значимый» автоматически не гарантирует надежность кредитной организации, отмечается в исследовании. Так, Центробанк сейчас проводит процедуру финансового оздоровления двух организаций из списка — ФК «Открытие» и Промсвязьбанка. Тот факт, что ЦБ спасает значимые финансовые организации, означает, что регулятор сделал ставку на крупные банки, даже несмотря на рискованность бизнес-моделей некоторых из них, говорится в документе.



Ускоренный рост активов системно значимых организаций свидетельствует о том, что к ним перетекают клиенты из небольших финансовых учреждений, пояснил изданию один из авторов исследования, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Однако конкуренцию это не нарушает, отметил эксперт. По его словам, соперничество сохраняется и между этими 11 финансовыми организациями.

«Даже если через два-три года у нас останется 200 банков, это не будет катастрофой. Политика регуляторов на укрупнение и прозрачность банковской системы сейчас прослеживается во многих европейских странах», — заявил Денис Домащенко.

По мнению экспертов, сокращение количества финансовых организаций не нарушает конкуренцию, однако оптимальное число банков должен определять не регулятор, а рынок.