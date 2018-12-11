Московский городской суд удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов к бывшему исполняющему обязанности председателя правления АйМаниБанка. Сообщение об этом опубликовано во вторник на сайте АСВ.

Там уточняется, что в производстве Головинского районного суда Москвы находилось возбужденное по заявлению агентства (конкурсный управляющий КБ «АйМаниБанк») уголовное дело по обвинению бывшего и. о. предправления банка Игоря Волчихина в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о хищении денежных средств банка под видом выдачи кредита ООО «Викимарт» в размере 124 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела банк заявил гражданский иск на ту же сумму. В ходе предварительного следствия был наложен арест на принадлежащее Волчихину имущество с целью обеспечения исковых требований.

Приговором Головинского районного суда Москвы Волчихин 9 октября этого года был признан виновным в совершении вышеуказанного преступления, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно. Гражданский иск банка судом был оставлен без рассмотрения; право на его удовлетворение было признано, вопрос о размере возмещения передан для решения в порядке гражданского судопроизводства.

Агентство 16 октября подало апелляционную жалобу на приговор в части решения по гражданскому иску.

Определением Московского городского суда от 27 ноября приговор был изменен: гражданский иск банка на сумму 124 млн рублей удовлетворен в полном объеме, а также обращено взыскание на ранее арестованное имущество. В остальной части приговор оставлен без изменения.

«Решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении гражданского иска банка отменено судом апелляционной инстанции впервые в судебной практике агентства. Данный факт послужил основанием для обращения взыскания на арестованное имущество обвиняемого в пользу банка. Денежные средства от реализации имущества Волчихина И. В. поступят в конкурсную массу банка и будут направлены на расчеты с кредиторами», — отмечается в релизе АСВ.



В агентстве напоминают, что в январе 2017-го АйМаниБанк был признан банкротом. В октябре этого года Арбитражный суд Москвы продлил срок конкурсного производства в отношении банка до 21 января 2019 года. Срок проведения расчетов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов банка, в размере 14,29% суммы установленных требований продлен по 31 января 2019 года.