Минфин с 19 декабря 2018 года начнет ежемесячно предлагать на аукционах инфляционные ОФЗ. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Начиная с аукциона в следующую среду, 19 декабря, Минфин России планирует ежемесячно предлагать на аукционах ОФЗ с номинальной стоимостью, индексируемой в соответствии с индексом потребительских цен Российской Федерации (ОФЗ-ИН)», — говорится в сообщении.

Ранее на облигационном конгрессе в Санкт-Петербурге глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский сообщал , что аукционы на инфляционные бумаги могут проводиться ежемесячно — каждую третью среду раз в месяц.