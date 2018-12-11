Минфин 12 декабря 2018 года проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. На аукционе будут предложены два выпуска ОФЗ.

Выпуск № 25083RMFS будет размещен в объеме 16 млрд 179 млн 013 тыс. рублей по номинальной стоимости с датой погашения 15 декабря 2021 года.

Второй выпуск № 29012RMFS будет размещен в объеме 5 млрд рублей по номинальной стоимости и с датой погашения 16 ноября 2022 года.