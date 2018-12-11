МГТС в начале 2019 года раздаст своим абонентам 550 тыс. роутеров с поддержкой Интернета вещей — в частности, протокола ZigBee, рассказала представитель оператора Татьяна Мартьянова. На закупку роутеров МГТС потратит 1,4 млрд рублей.

Протокол ZigBee популярен среди производителей устройств для «умного» дома, и благодаря новым роутерам пользователи смогут подключать к ним различные сторонние модули. Например, многие китайские производители используют его в таких устройствах, как датчики открытия и закрытия дверей, контроля воздуха и температуры.

У МГТС сейчас более 1,5 млн абонентов широкополосного интернет-доступа, уточняет Мартьянова. Пользователям роутеры достанутся бесплатно, если они выбирают тарифы со скоростью от 200 Мбит/с (таких интернет-абонентов у МГТС уже сегодня около трети), рассказывает директор по маркетингу и развитию продуктов МГТС Наталия Бижанова. По ее словам, пользователи смогут купить датчики и настроить роутеры самостоятельно, но, возможно, оператор предложит им датчики в комплекте с услугой настройки.

МГТС не первая компания, предлагающая подобные устройства, отмечает издание. «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») при подключении к некоторым тарифам устанавливает роутеры со встроенным модулем ZigBee для запуска «умного» дома. «Ростелеком» продает комплекты для «умного» дома с 2017 года и вскоре намерен представить многофункциональные домашние устройства. Экспериментировал с продажей устройств для «умного» дома и «МегаФон». В 2017 году компания продала порядка 40 тыс. комплектов таких систем.

