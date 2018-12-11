На 13.00 по мск по данным СoinМarketСap, курс биткоина продолжает умеренное снижение. За 24 часа он упал еще на 2,13% и составил 3,482 тыс. долларов при рыночной капитализации 60,6 млрд долларов.

Вторая криптовалюта ripple за сутки подешевела на 1,19%. Ее курс составляет 0,303 доллара. Капитализация ripple - 12,4 млрд долларов.

Ethereum, находясь на третьем месте по капитализации (9,4 млрд долларов), упал в цене на 1,74% за 24 часа. Курс криптовалюты - 91,4 доллара.

Курс stellar снизился за прошедшие сутки на 1,75% до 0,117 доллара. Теперь его капитализация - 2,2 млрд долларов.

Tether подешевел на 0,2% за сутки и его курс на данный момент - 1,01 доллара. Капитализация tether - 1,88 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 110,3 млрд долларов.