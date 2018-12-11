Американская криптовалютная биржа Poloniex сообщила, что не будет взимать комиссию за торговлю в парах BTC/USDC до 31 декабря 2018 года. Весь ноябрь эти комиссии были нулевыми, что позволило сэкономить пользователям более 500 тыс. долларов.

По мнению экспертов отрасли, это разумное решение, учитывая ситуацию с биткоином, сообщает Anycoin . При этом неплохой способ войти в крипторынок – приобрести стейблкоины, обеспеченные фиатом, а затем использовать их на различных биржах.

Ранее компания называла срок до конца ноября, но потом решила его продлить.