Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Москве признало компанию Mail.Ru нарушившей закон «О рекламе» при распространении рекламы интернет-магазина Pandao. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Интернет-магазин распространял в Instagram видеорекламу, в которой говорилось: «Бесплатный товар за установку приложения! Успей получить! До конца акции осталось 24 часа! Бесплатная доставка по всей России! Получи 200 баллов за установку приложения и меняй их на товары!». Однако после установки мобильного приложения Pandao выяснилось, что приобрести товары за баллы возможно только после совершения заказа на минимальную сумму 150 рублей, указывают антимонопольщики.

В УФАС отмечают, что в связи с отсутствием в подобной рекламе части существенной информации о рекламируемом товаре и условиях его приобретения или использования искажается смысл содержащихся в ней сведений и потребители могут быть введены в заблуждение.



Московское УФАС России предписало Mail.Ru прекратить распространение рекламы Pandao с нарушением требований закона «О рекламе». В случае неисполнения предписания антимонопольного органа компании грозит штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, предупреждают в УФАС.