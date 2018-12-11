Вступивший в силу еще в 2014 году закон о потребительском кредите, казалось бы, сделал невозможным взимание штрафов за просрочку по кредиту, пишет «Коммерсант». Однако банки продолжают их взимать, переименовав в комиссии. В частности, с подобным случаем столкнулись клиенты Райффайзенбанка, в кредитных договорах которых описана комиссия за мониторинг просроченной задолженности.

Райффайзенбанк разослал клиентам — владельцам кредитных карт предновогодние СМС, в которых предлагал войти «в новый год без долгов и комиссий за мониторинг просроченной задолженности», внеся платеж по кредитной карте «сегодня». Согласно тарифному плану банка, комиссия за мониторинг удерживается однократно в первый день просрочки и составляет 700 рублей. Изучение судебной практики банка показало, что комиссия существует в банке довольно давно, хотя раньше называлась штрафом. В пресс-службе банка пояснили, что «штраф за просрочку оплаты минимального платежа» был переименован в «комиссию за мониторинг просроченной задолженности» с 1 июля 2014 года.

Именно с этой даты вступил в силу закон «О потребительском кредите (займе)», который четко ограничил размер штрафных санкций по кредитам. «После появления этого закона все банки отменили штрафы, однако отдельные игроки просто переименовали их в различные комиссии», — отметил собеседник газеты в банке топ-20.

Впрочем, смена названия не делает подобные комиссии более законными, уверены эксперты. По их словам, в законе о потребкредите есть норма, прямо запрещающая взимание вознаграждения за услуги, которые оказываются банком исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщика.

Однако, как пояснили в Райффайзенбанке, оформляя кредитную карту, клиент соглашается с общими правилами использования банковских карт, в которых комиссия указана. В банке подчеркнули, что при просрочке банк несет издержки по мониторингу состояния кредитной истории заемщика, допустившего просрочку, запрашивая информацию у кредитных бюро по кредитам других банков. Эти издержки и заложены в комиссию.

В ЦБ пояснили, что законом установлена обязанность для кредитора бесплатно информировать потребителя о наличии просроченной задолженности. «Вместе с тем зачастую эту услугу банки предлагают в комплекте с другими дополнительными платными услугами — такими, как обслуживание вне очереди, более удобные каналы получения информации о просрочке», — отметили в ЦБ. Однако уточнили, что потребитель вправе отказаться от приобретения дополнительных услуг.



Регулятор предлагает: в случае, если решить вопрос с банком не удается, потребитель может обратиться для урегулирования спора в суд.