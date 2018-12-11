За последние полтора месяца было отключено порядка 1,3 млн устройств Antminer S9 от компании Bitmain из-за снижения среднерыночной стоимости биткоина на 45% с начала ноября и сокращения хешрейт сети на 31%, говорится в отчете исследовательского подразделения биржи BitMEX.

При этом, по данным экспертов, сложность майнинга криптовалюты снизилась на 7,4% 16 ноября и на 15,1% 3 декабря. Доходы предпринимателей упали с 13 млн долларов до 6 млн долларов. Также сократилась и награда участников сети — на 21,8%, сообщает РБК .

На данный момент рентабельность майнинга биткоина составляет 30%, еthereum — 15%. При этом хешрейт криптовалюты Виталика Бутерина снизился на 20%, в то время как цена актива упала на 54%. Это может говорить о том, что пользователи, добывающие ETH, воспринимают это занятие как хобби, поэтому не уделяют особого внимания его прибыльности.