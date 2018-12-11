В III квартале 2018 года общая сумма украденных средств с криптовалютных бирж превысила 927 млн долларов, по результатам исследования компании CipherTrace. В первой половине текущего года хакеры похитили с торговых площадок больше денег, чем за весь 2017 год.

В начале 2018 года преступники взломали японскую биржу Coincheck и похитили с нее криптовалюту на сумму в 533 млн долларов, после чего пострадали клиенты платформы BitGrail, с нее украли 170 млн долларов. Летом преступники успешно атаковали южнокорейские Bithumb и Coinrail, после чего в стране значительно ужесточили регулирование блокчейн-индустрии.

В середине октября аналитики компании Group-IB сообщили, что за последние полтора года преступники взломали 14 крупных торговых площадок, пять из которых атаковали члены северокорейской хакерской группировки Lazarus. Специалисты уверены, что в следующем году количество подобных краж увеличится.