Сбербанк — это скорее экосистема, нежели банк. В связи с этим рассматривается вопрос изменения названия кредитной организации. Об этом рассказал глава финучреждения Герман Греф в ходе пресс-подхода по итогам заседания наблюдательного совета.

«Сейчас рано еще об этом говорить. Мы действительно эту тему проговариваем, и когда мы будем к этому готовы, мы об этом объявим. Очевидно, что мы сейчас гораздо больше, чем банк, мы — экосистема», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Мы создаем экосистему (p2p) платежей. У нас подписаны соглашения с целым рядом банков — это Тинькофф Банк и Совкомбанк. Еще целый ряд банков уже подписали с нами соглашение, чтобы мы подключали их к нашей экосистеме платежей. Мы будем расширять возможности, простоту переводов и доступность для людей», — добавил он.



Ранее основатель и председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что в 2019 году Тинькофф Банк планирует «избавиться» от слова «банк» в названии и стать финансовой организацией.