Сбербанк не планирует покупать Альфа-Банк. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-подхода по итогам заседания наблюдательного совета.

«Мы не покупаем банки. Мне не кажется хорошей идеей, если мы будем что-то покупать. Я всячески поддерживаю идею конкуренции. Альфа-Банк — это хороший банк, и частный банк должен сохраниться. Нам такие конкуренты нужны. Мы точно не будем покупать, во всяком случае пока наша команда сидит в Сбербанке», — пояснил он.



Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что владельцы Альфа-Банка обсуждали возможную продажу кредитной организации с ВТБ и итальянским UniCredit. Представитель Альфа-Банка опроверг эту информацию.