Сбербанк зафиксировал снижение числа клиентов, которые приходят в отделения. Об этом рассказал глава финучреждения Герман Греф в ходе пресс-подхода по итогам заседания наблюдательного совета.

«В этом году мы видим впервые устойчивое снижение клиентопотока в наши физические отделения. В октябре посетителей в наших физических отделениях было меньше на 8%, на 5 миллионов человек, чем в соответствующем периоде прошлого года. Цифра 8% — это примерно соответствует тому тренду, который сложился за 11 месяцев. То есть первый год мы видим снижение потока в отделениях», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.