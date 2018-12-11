Госдума на заседании во вторник единогласно приняла закон, который увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года до уровня прожиточного минимума — 11 280 рублей.

Инициатива входит в пакет документов, сопутствующих проекту федерального бюджета на 2019—2021 годы.

В частности, с 1 января 2019 года МРОТ устанавливается «в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2018 года», говорится в сопроводительных материалах. Повышение МРОТ по отношению к планке, установленной с 1 мая 2018 года (11 163 рубля в месяц), составит 117 рублей. Отмечается, что это позволит обеспечить рост зарплат около 3,7 млн работников.

Механизм ежегодного установления МРОТ в размере 100% величины прожиточного минимума за II квартал предыдущего года был введен федеральным законом от 28 декабря 2017 года, при этом начиная с 1 января 2019 года МРОТ должен ежегодно устанавливаться федеральным законом. Таким образом, принятый во вторник закон носит преимущественно технический характер.