Сотрудники Google выявили и устранили ошибку, из-за которой сторонние разработчики могли получить доступ к некоторым личным данным пользователей, всего из-за неполадки пострадали 52,5 млн человек в соцсети Google+. Об этом говорится в сообщении компании.

Ошибка содержалась в обновленном ПО, которое было предоставлено для скачивания в ноябре, программисты смогли устранить неполадку через неделю. Отмечается, что сторонние приложения могли запросить имена и возраст пользователей, род деятельности, адрес электронной почты.

При этом приложения не получали финансовые данные, номера паспортов, пароли и другую информацию, которую злоумышленники могли бы использовать в корыстных целях. При этом запрос мог быть произведен даже в том случае, если пользователь скрыл свой профиль из публичного доступа. В Google подчеркнули, что не нашли доказательств того, что чьи-либо личные данные были использованы третьими лицами.

В октябре компания объявила о грядущем закрытии Google+ «из-за значительных проблем», изначально Google планировала прекратить работу соцсети в августе 2019 года, но из-за ноябрьского инцидента ее закроют уже в апреле будущего года.

В конце ноября CNBC сообщала, что из-за технической ошибки компания Amazon выложила личные данные пользователей в Сеть. При этом не указывалось, сколько именно пользователей пострадало из-за утечки их данных. В компании заверили, что клиентам не стоит менять пароль от личного аккаунта, однако адреса, попавшие в открытый доступ, могут подвергнуться фишинговым атакам.