Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Министерству труда и представителям государственных внебюджетных фондов внести в правительство концептуальные предложения по организационно-правовой форме внебюджетных фондов в течение I квартала 2019 года. Во вторник Голикова принимает участие в итоговом заседании правления Пенсионного фонда России.

«В последние годы, в последнее время уж совсем активизировалась работа по поводу того, а как это должно быть (об организационно-правовой форме внебюджетных фондов. — Прим. ред.). Причем работа активизировалась абсолютно случайным образом, потому что Министерство финансов начало формулировать новую редакцию Бюджетного кодекса, в которой в первой редакции исчезла отдельная глава по порядку принятия бюджета государственных внебюджетных фондов», — рассказала Голикова.

По ее словам, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей заявляли, что видят в этом угрозу стабильности действующей системы обязательного социального страхования, ведущую к изменениям характера межбюджетных отношений и ликвидации страховой системы защиты работников.

«Должна сказать, что никакого изменения в страховой природе государственных внебюджетных фондов не планируется, еще раз напомнить всем, что три государственных внебюджетных фонда — Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования — функционируют на основе базового закона об основах государственного социального обеспечения Российской Федерации, где предопределены не только финансовые основы, но и основные принципы функционирования этой системы в Российской Федерации. Наши коллеги из Министерства финансов, конечно, на это не покушаются», — заявила вице-премьер.

Она отметила, что в последний год представители Министерства труда предлагали «определенные формы функционирования, организационно-правовые, с соответствующими изменениями государственных внебюджетных фондов». Но пока эта работа, по словам Голиковой, заслуживает «очень детальной проработки, детального рассмотрения» не только с социальными партнерами, но и с экспертным сообществом.

«Поэтому большая просьба — можно считать это поручением Министерству труда, нашим коллегам из государственных внебюджетных фондов, из других министерств: внести такие концептуальные предложения в правительство, хотя бы в течение первого квартала 2019 года, как предложения для того, чтобы мы имели возможности эти предложения обсудить и с социальными партнерами, и с экспертным сообществом, для того чтобы выработать подходы к возможному изменению законодательства», — заявила вице-премьер.

По данным секретариата Голиковой, речь идет о завершении формирования предложений в виде концепции организационной правовой формы (статуса) государственного социального фонда. Решение вопроса об организационно-правовой форме (статусе) позволит вынести на общественное обсуждение вопросы об оплате труда и социальных гарантиях для сотрудников фондов.