Сбербанк ожидает существенного притока вкладов населения в декабре. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-подхода по итогам заседания наблюдательного совета.

«Мы стабилизировали приток вкладов, и сейчас из отчетности видно, что срочные вклады у нас уже имеют устойчивый плюс, по текущим счетам есть некоторый отток, что является нормой. В декабре мы ожидаем устойчивого существенного притока», — отметил он.