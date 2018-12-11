Фонд инноваций Чрезвычайного фонда помощи детям при ООН (UNICEF) объявил 10 декабря, что инвестирует 100 тыс долларов в шесть компаний, разрабатывающих блокчейн-проекты.

Фонд вложит средства в аргентинскую компанию Atix Labs, мексиканские Onesmart и Prescrypto, индийскую Statwig, тунисскую Utopixar и W3 Engineers из Бангладеша, которые в индивидуальном порядке разработают прототипы и системы для решения таких проблем, как отсутствие прозрачности при поставке медикаментов, низкий уровень доступности мобильной связи, и трудностей при распределении финансовых и прочих ресурсов в общественных инициативах, сообщает Ttrcoin .

В анонсе говорится, что последние инвестиции являются частью более масштабной программы UNICEF в сфере блокчейна, в рамках которой организация также пытается применять смарт-контракты для повышения организационной эффективности и изучает возможности технологии распределенного реестра.