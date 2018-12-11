Рейтинги Банка ЗЕНИТ учитывают улучшающийся уровень качества активов Банка, хорошую ликвидность и достаточную капитализацию. Рейтинги также отражают вероятность потенциальной поддержки, которую Банк при необходимости может получить от своего крупнейшего акционера, ПАО «Татнефть» (владеет мажоритарной долей акций Банковской группы ЗЕНИТ — 71,1%).

«Стабильный уровень рейтингов — результат наших усилий. Мы постоянно работаем над увеличением клиентской базы, ростом качества кредитного портфеля и уровня операционного дохода, поддержанием ликвидности. Мы рассчитываем, что в дальнейшем Банк ЗЕНИТ будет улучшать операционные показатели и повышать стоимость бизнеса», — прокомментировал первый заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Андрей Добрынин.

Агентство Fitch Ratings подтвердило также следующие рейтинги Банка ЗЕНИТ: краткосрочный РДЭ в иностранной валюте — на уровне «B», рейтинг устойчивости — на уровне «b+», рейтинг поддержки — на уровне «3», долгосрочный рейтинг приоритетного необеспеченного долга — на уровне «ВВ».

Динамика других кредитных рейтингов Банка ЗЕНИТ

В декабре 2017 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Банку ЗЕНИТ рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-. По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

20 февраля 2018 года Международное агентство Moody's Investors Service подтвердило Банку ЗЕНИТ рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте на уровне «Ba3» и изменило прогноз по рейтингу с негативного на позитивный.