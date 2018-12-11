Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) потребовала, чтобы Великобритания усилила меры по мониторингу криптовалют для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма.

В отчете FATF о последней проведенной взаимной оценке соответствия ее 40 рекомендациям говорится, что в этих направлениях была выявлена нехватка действенных механизмов подготовки отчетности о подозрительных активностях, сообщает Anycoin .

«Обменщики виртуальных валют еще не подпадают под требования, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, – говорится в отчете. – Это новый фактор риска, и пока нет никаких свидетельств того, что в этом относительно небольшом экономическом секторе Великобритании имеет место крупномасштабная деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма».

FATF посчитала, что существующему подходу нужен пересмотр, и отметила недостаточное понимание связанных с криптовалютами рисков в нескольких секторах экономики: например, у агентов по недвижимости и торговцев дорогостоящими товарами.