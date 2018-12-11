Временная администрация по управлению Банком Торгового Финансирования (БТФ), чья лицензия была отозвана 28 сентября 2018 года, в ходе обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц БТФ признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем приобретения недвижимого имущества по завышенной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Информация об осуществленных должностными лицами банка финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний направлена регулятором в Генеральную прокуратуру, следственный департамент МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России сообщает, что 30 октября направил в Арбитражный суд Москвы заявление о признании БТФ банкротом. Рассмотрение дела назначено на 13 декабря.

В ноябре ЦБ опубликовал данные, согласно которым отрицательная разница между активами и обязательствами Банка Торгового Финансирования на дату отзыва лицензии составляет около 82 млн рублей.



На прошлой неделе также стало известно, что в БТФ были выявлены мошеннические действия с вкладами физических лиц.