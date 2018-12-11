Временная администрация К2 Банка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 31 августа текущего года, в ходе обследования финансового состояния кредитной организации установила в действиях ее должностных лиц признаки вывода активов посредством приобретения низколиквидных ценных бумаг, а также предоставления банковских гарантий компаниям, имеющим сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающим способностью исполнить свои обязательства. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Информация о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена в Генпрокуратуру, следственный департамент МВД и Следственный комитет РФ, указывают в ЦБ.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в ноябре принял решение о признании К2 Банка несостоятельным (банкротом) . Функции конкурсного управляющего возложены на члена союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада» Павла Епифанова, уточняют в ЦБ.



В ноябре были опубликованы данные, согласно которым обязательства К2 Банка на дату банкротства больше его активов на 1,1 млрд рублей.