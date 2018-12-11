Денежные средства малых предприятий в банках будут застрахованы. О соответствующих изменениях в законодательстве, вступающих в силу с 1 января 2019 года, напоминает ЦБ, разъясняя принципы такого страхования.

Согласно поправкам от 3 августа 2018 года в закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», с 1 января 2019-го к числу вкладчиков, у которых средства на банковских счетах (вкладах) застрахованы в системе страхования вкладов, наряду с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями будут отнесены малые предприятия. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы денежных средств на всех его счетах (вкладах), но не более 1,4 млн рублей в совокупности в каждом банке. При этом сведения об указанных малых предприятиях на дату наступления страхового случая должны содержаться в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, уточняют в пресс-службе Центробанка.

Страхованию подлежат денежные средства в рублях и иностранной валюте, размещенные в российских банках, имеющих право на работу с денежными средствами физических лиц и являющихся участниками системы страхования вкладов, подчеркивают в Банке России. «Денежные средства малых предприятий, размещенные в банках — участниках системы страхования вкладов, не имеющих права на работу с денежными средствами физических лиц, в банках, не являющихся участниками системы страхования вкладов, а также в небанковских кредитных организациях страхованию не подлежат», — обращает внимание регулятор.

«Порядок страхования будет таким же, как для индивидуальных предпринимателей, для физических лиц: в случае отзыва лицензии у банка, входящего в систему страхования вкладов, малое предприятие получит сумму страховки до 1,4 миллиона рублей в каждом банке, где у него были размещены денежные средства», — отметил руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.



«Мы надеемся, что данный шаг позволит повысить защищенность малого бизнеса при наступлении соответствующих риск-событий», — заключил он.



Перечни банков — участников ССВ, в том числе имеющих и не имеющих разрешение Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физлиц, размещены на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Уточняется, что банки, не являющиеся участниками ССВ, а также НКО вправе осуществлять открытие и ведение банковских счетов (счетов по вкладам) индивидуальных предпринимателей и малых предприятий в соответствии с имеющейся у них лицензией.

Банки — участники ССВ, изменившие после 1 января 2019 года свой статус на небанковскую кредитную организацию, утрачивают право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие банковских счетов физических лиц и исключаются из системы страхования вкладов. При этом такие кредитные организации могут осуществлять в соответствии с имеющейся лицензией открытие и ведение счетов ИП и малых предприятий, но эти средства уже не будут подлежать страхованию.



Банк России утвердил и направил на государственную регистрацию в Минюст указание «О порядке формирования и форме реестра обязательств банка перед вкладчиками» для обеспечения своевременных выплат вкладчикам, в том числе малым предприятиям, при наступлении страхового случая.