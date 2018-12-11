Чистый вывоз капитала из РФ частным сектором в январе — ноябре составил 58,5 млрд долларов, следует из материалов Банка России. За аналогичный прошлогодний период показатель равнялся 17,7 млрд долларов, отметили в ЦБ.

Как подчеркивается в комментарии регулятора, «положительное сальдо текущего счета платежного баланса послужило источником средств для погашения внешних обязательств и приобретения финансовых активов за рубежом частным сектором с одной стороны и накопления международных резервов страны с другой».

По оценке Центробанка, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ за 11 месяцев достиг 104,3 млрд долларов, превысив значение сопоставимого периода предыдущего года.

«Основную роль сыграло укрепление в 1,7 раза положительного сальдо внешней торговли товарами, до 175,6 миллиарда долларов США, сложившееся на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта и низких темпов роста импорта. Одновременно несколько уменьшился и совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций», — подчеркивают в ЦБ.

Ранее Банк России повысил прогноз по оттоку капитала в текущем году с 55 млрд до 66 млрд долларов.