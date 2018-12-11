Член парламента Великобритании от Консервативной партии Эдди Хьюз, который представляет в парламенте Северный Уолсолл и называет себя «криптоэнтузиастом со знаниями на уровне любителя», заявил, что государству необходимо сделать возможным использование биткоина при оплате налогов и коммунальных услуг.

По его словам, технология блокчейн привлекает большое внимание, и поэтому члены парламента «обязаны ее понимать», сообщает ForkLog .

Хьюз высказал свое предложение после того, как правительство Огайо разрешило компаниям, зарегистрированным в этом американском штате, оплачивать налоги в биткоинах.

«Либо ты идешь на шаг впереди событий, либо на шаг позади, и наша страна сейчас находится в том положении, когда должна рассматриваться как прогрессивная страна», — добавил парламентарий.