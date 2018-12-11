Четвертая по объему торгов криптовалютная биржа Huobi объявила об интеграции биржи деривативов (Huobi DM) с платформой Huobi Global.

По словам CEO Huobi Global Ливио Венга, интеграция Huobi DM с Huobi Global позволит лучше удовлетворять потребности пользователей, поскольку полный спектр торговых сервисов будет в одном удобном месте, сообщает ForkLog .

Huobi предусмотрен также фонд на 20 000 BTC, который предназначен для защиты пользователей от потерь вследствие различных форс-мажорных обстоятельств, включая сбои на платформе.