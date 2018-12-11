Банк «Траст» после нескольких лет судебных разбирательств начал массово взыскивать судебные расходы с держателей кредитных нот. О его заявлениях «Ведомостям» рассказал представитель инициативной группы держателей нот Александр Очков.

В 2009—2014 годах клиенты банка по совету его сотрудников переводили средства из вкладов в кредитные ноты — ценные бумаги двух голландских компаний. За несколько лет банк продал своим клиентам кредитных нот примерно на 20 млрд рублей. Те направляли деньги в субординированные кредиты «Трасту», пополнявшему таким образом капитал. В конце 2014 года «Траст» был санирован и списал все субординированные кредиты, обеспечивавшие выплаты по нотам. Это предусматривали не все договоры. Держатели нот подали иски к банку: они заявляли, что являются вкладчиками, а банк умышленно скрыл от них информацию о рисках списания бумаг.

Региональные суды сначала вставали на сторону держателей нот, но вышестоящие инстанции отменяли эти решения и отправляли дела в Басманный суд , который выносил практически все решения в пользу банка, рассказывает юрист Руслан Буланов, представляющий интересы держателей. Буланову известно о шести заявлениях «Траста» о взыскании судебных расходов с держателей нот.

По его данным, в среднем «Траст» требует от 160 тыс. до 500 тыс. рублей. «Часть расходов нам кажется необоснованной: например, по одному из дел банк требует 160 тысяч рублей за заключение договора с юрфирмой, хотя ее сотрудник присутствовал лишь на одном предварительном заседании», — говорит Буланов.

Представитель «Траста» заявил лишь, что банк вправе обращаться с заявлением о взыскании понесенных им расходов, на остальные вопросы он не ответил. И добавил, что «некоторые держатели кредитных нот продолжают попытки взыскать с банка деньги, в том числе манипулируя нормами о подсудности споров».



