Для того чтобы пополнить карту, клиенту достаточно указать лишь ее номер, а сами средства становятся доступными сразу на момент завершения перевода.

Данный сервис был реализован благодаря технологической поддержке процессинговой компании «Компас Плюс Онлайн», входящей в группу Compass Plus. В рамках проекта было обеспечено прямое подключение АО КБ «ЮНИСТРИМ» к ОПКЦ НСПК; выбранная технология передачи сообщений позволяет оперативно переводить средства в любую точку мира, где работает «ЮНИСТРИМ». Стоит также отметить, что проект был выполнен в самые короткие сроки и с соблюдением наивысших отраслевых стандартов качества.

Запуск сервиса стал очередным этапом долгосрочного стратегического сотрудничества между группой компаний Compass Plus и АО КБ «ЮНИСТРИМ». В настоящее время в завершающей стадии находится также проект по подключению и сертификации переводов cash-to-card в UnionPay, что позволит клиентам банка выполнять переводы и на карты данной платежной системы.

«Наше сотрудничество с Compass Plus продолжается уже несколько лет и является наиболее оптимальным как с точки зрения коммерческой составляющей, так и с точки зрения обеспечения надежности и гибкости предоставляемых сервисов», – отметил председатель правления АО КБ «ЮНИСТРИМ» Кирилл Пальчун.

Алексей Осипов, исполнительный вице-президент Compass Plus, заявил: «Развитие аутсорсингового бизнеса является для нас одним из приоритетных направлений. Мы всегда делаем ставку на долговременное партнерство и стараемся предоставлять нашим клиентам продукты и услуги, отвечающие самым высоким требованиям надежности и востребованности в современных рыночных условиях».

О банке «ЮНИСТРИМ»:

АО КБ «ЮНИСТРИМ» – оператор и расчетный центр одноименной платежной системы, которая занимает лидирующие позиции на рынке денежных переводов в России и СНГ. Сегодня, помимо традиционного бизнеса денежных переводов, ЮНИСТРИМ предлагает своим клиентам широкий ряд удобных и надежных платежных сервисов, призванных удовлетворить ежедневные нужды клиентов, как физических, так и юридических лиц. Международная платежная система денежных переводов «ЮНИСТРИМ» работает в 200 странах мира, через более чем 280 тыс. сервисных пунктов, включая терминалы самообслуживания. «ЮНИСТРИМ» имеет собственные сети в Греции, Великобритании и на Кипре. Партнерами Системы являются более 400 финансовых институтов по всему миру. «ЮНИСТРИМ» имеет статус национально значимой платежной системы (присвоен 25.02.2015 Банком России).

О компании Compass Plus:

Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея более чем 25-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.

Источник: Compass Plus