Сегодня утром для рубля сложился позитивный внешний фон, сообщает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Попытки нефти марки Brent отыграть отметку 60 долларов, а также снижение индекса доллара, окажут поддержку российской валюте. В результате в начале торгов пара доллар/рубль может понести потери, отступив в район 66,5 рубля. При этом, каких-то существенных движений в рубле мы не ожидаем», - поясняет эксперт.

По его словам, фактор «черного золота» продолжает оставаться важным для российской валюты. Однако сейчас рубль больше реагирует на позитивные изменения котировок нефти, что обусловлено его неоцененностью относительно текущих уровней рынка энергоносителей.

«Во вторник жду от нефти восстановления котировок до 62 долларов за баррель, по паре доллар/рубль – снижения до 66,11 рубля», - комментирует аналитик Альпари Владислав Антонов и добавляет, что крупные игроки не торопятся выходить из рубля, поэтому не стоит ожидать его глобального ослабления.

По мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, на валютном рынке не ожидается никаких принципиальных изменений: пара доллар-рубль продолжит оставаться в коридоре 66-67, но сегодня попытается сместиться к нижней границе указанного диапазона.