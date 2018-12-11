Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку «Ак Барс» кредитный рейтинг «A-(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг банка обусловлен адекватной оценкой его бизнес-профиля, адекватной позицией по капиталу, слабой позицией по риск-профилю, а также удовлетворительной позицией по фондированию и ликвидности. Позитивное влияние на итоговый уровень рейтинга оказывает высокая вероятность предоставления банку экстраординарной поддержки со стороны правительства Татарстана, следует из сообщения АКРА .

Аналитики отмечают, что адекватный бизнес-профиль банка («bbb») характеризуется устойчивой франшизой на банковском рынке республики, а также его ролью в качестве опорного банка правительства республики. Поддержку оценке оказывает приемлемая диверсификация операционного дохода банка. Агентство обращает внимание на позитивные изменения в банковской системе корпоративного управления (смену ключевого управленческого персонала) в последние годы. АКРА также отмечает адекватность макроэкономических предпосылок стратегии банка, направленной на развитие бизнеса в формате универсальной кредитной организации как в масштабах Татарстана, так и на федеральном уровне.

Адекватная оценка буфера абсорбции потенциальных убытков прежде всего определяется приемлемыми показателями достаточности капитала. Вместе с тем собственные возможности банка по генерации капитала оцениваются как слабые.

Слабый риск-профиль в первую очередь определяется оценкой АКРА в отношении кредитного портфеля банка. По состоянию на 30 сентября 2018 года объем проблемной и потенциально проблемной задолженности банка составил 8,6%, из которых просрочка от 90 дней составляет 3,8% совокупного кредитного портфеля (покрытие резервами на уровне 68,7%), задолженность, отнесенная АКРА к проблемной, — 4,8% (покрытие резервами на уровне 54,5%). В числе прочего АКРА обращает внимание на сохранение на балансе банка непрофильных активов.



Агентство оценивает позицию банка по фондированию и ликвидности как удовлетворительную, но в том числе обращает внимание на существенную зависимость банка от средств, предоставленных различными республиканскими структурами.